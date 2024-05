Europee, Ursula von der Leyen sarà a Roma per la campagna elettorale di FI

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sarà a Roma lunedì prossimo, 13 maggio, per partecipare all'apertura della campagna per le elezioni europee di Forza Italia.

Il partito fondato da Berlusconi fa parte del Ppe di cui von der Leyen è candidata di punta.

L'arrivo a Roma

Von der Leyen, non nella sua veste istituzionale ma in quanto 'Spitzenkandidatin' dei Popolari, prenderà parte, spiegano tre fonti, ad un evento organizzato dagli Azzurri al Salone delle Fontane, all'Eur, per l'avvio della campagna elettorale, in cui verranno presentati i candidati e il programma del partito guidato da Antonio Tajani, che del Ppe è vicepresidente.