Europei di calcio, Regione in campo: l'Italia giocherà 3 partite nel Lazio

La Regione Lazio al fianco della nazionale italiana di calcio in vista degli Europei. Un accordo tra il Governatore Francesco Rocca e i vertici della Figc.

E a sugellare questo accordo la disponibilità della Nazionale a giocare tre amichevoli nelle province del Lazio

L'accordo

"É con grande soddisfazione che ratifichiamo questo importante accordo tra la Federazione Italia Giuoco Calcio e la Regione Lazio. In vista degli Europei che si disputeranno in Germania, saremo presenti all'interno di 'Casa Azzurri' con un nostro stand per la promozione e la valorizzazione delle meraviglie del territorio laziale". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Tre partite

"Insieme alla Figc abbiamo stabilito che Regione ospiterà, nel 2024, tre partite: la Nazionale maggiore maschile, la Nazionale maggiore femminile e gli Under 21 maschili. Alcune di queste competizioni sportive si svolgeranno nelle province di Latina, Rieti e Frosinone valorizzando, così, la bellezza diffusa della nostra Regione. Sempre di più il Lazio, attraverso il grande potenziale dello sport e del calcio, é impegnato nella promozione, in Italia e nel mondo, dei nostri tesori nascosti", ha concluso il presidente Francesco Rocca.