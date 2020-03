Europei di calcio rinviati al 2021: è ufficiale. La partita inaugurale a Roma

È arrivata l'ufficialità: gli Europei di calcio in programma dal 12 giugno prossimo slitteranno di un anno a causa della pandemia da Coronavirus. Confermata la formula itinerante: il torneo partirà l'11 giugno sempre dallo stadio Olimpico di Roma e terminerà l'11 luglio con la finale in quel di Londra.

Lo ha deciso la Uefa, riunitasi oggi in videoconferenza con i rappresentanti delle 55 federazioni affiliate, i dirigenti dell'Associazione dei club europei e delle Leghe europee e un rappresentante della FIFPro (la federazione internazionale dei calciatori professionisti).

La priorità sarà quella di portare a termine i campionati nazionali e le competizioni europee: Champions League ed Europa League. "La salute di tutti coloro che sono coinvolti nel gioco è la nostra priorità - si legge nel comunicato dell'Uefa -, oltre alla necessità di evitare di fare pressioni inutili sulle Nazioni coinvolte nell'organizzazione delle partite. La decisione permetterà che vengano concluse tutte le competizioni nazionali, attualmente ferme a causa dell'emergenza Covid-19".

"Tutte le competizioni Uefa e tutte le partite (comprese le amichevoli) per club e squadre nazionali, sia maschili che femminili, sono sospese fino a nuovo avviso -prosegue la nota -. Le partite dei playoff dell'Europeo e le amichevoli, in programma a fine marzo, saranno giocate nella finestra internazionale di inizio giugno, con riserva di nuove modifiche".

“Euro 2020 slitta di un anno. Da Uefa decisione sofferta ma inevitabile. Tuteliamo salute persone in un momento difficile. Vogliamo vivere europei di calcio con serenità e senza rischi. Sono certa che nel 2021 sarà evento indimenticabile per Roma, per l'Italia e per l'Europa”, scrive in un tweet il sindaco Virginia Raggi.