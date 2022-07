Europei Nuoto, la benedizione del Papa: "Motivo di incontro tra paesi diversi"

Papa Francesco benedici gli Europei di nuoto che si terranno a Roma dal 11 al 21 agosto. Per il Santo Padre è un motivi di incontro tra i giovani di paesi diversi.

"Sono contento che la nostra città torni a ospitare questa bella manifestazione sportiva; in questo momento abbiamo più che mai bisogno di sport - di sport vero! - per compensare la troppa conflittualità che appesantisce il nostro mondo e purtroppo anche il continente europeo", ha detto il Papa ricevendo in Udienza i dirigenti della Lega Europea di Nuoto a Roma.

"Ogni grande evento sportivo è un momento privilegiato di incontro tra giovani di Paesi diversi, e dunque un segno di speranza per un mondo migliore", ha sottolineato il Pontefice che ha letto a un messaggio per tutti gli atleti. "In particolare, questo corrisponde alla vocazione di Roma, città universale, città aperta al mondo, città da cui la Chiesa diffonde dappertutto il Vangelo della fraternità".