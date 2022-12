Evade dagli arresti domiciliari: arrestato un 83enne. “Accudivo le galline”

Un uomo di 83 anni è stato arrestato dai Carabinieri per essere evaso dagli arresti domiciliari. L'uomo si difeso dicendo di essere uscito per andare ad accudire le sue galline.

L'anziano era finito in custodia cautelare nei giorni scorsi, dopo essere stato beccato dai Carabinieri a San Basilio con un etto e mezzo di droga. Per l'83enne era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Ma poi i Carabinieri lo hanno sorpreso mentre usciva nuovamente di casa e lo hanno nuovamente arrestato con l'accusa di evasione.

“Dovevo accudire le mie galline”

La mattina di mercoledì per l'83enne è scattato il processo per direttissima. Davanti al giudice l'uomo si è difeso dicendo di essere uscito di casa perché doveva andare ad accudire le sue galline. Alla fine il giudice lo ha assolto per tenuità del fatto. “Però non esca più” si è raccomandato il giudice, mentre l'uomo usciva dall'aula.