Eventi culturali: niente canone Osp fino al 31 dicembre, parola del Comune

Il Comune di Roma ha deliberato che, fino all'ultimo giorno del 2022 ogni iniziativa culturale prevista sul territorio non debba pagare il canone Osp.

L’esenzione, proposta dall'assessore alla Cultura Miguel Gotor vale sia per le richieste a carattere temporaneo che per le attività culturali dei Municipi, come anche per le iniziative realizzate in seguito alll’adesione ad ogni avviso pubblico, purchè pubblicato dal Dipartimento Attività Culturali e distinao al 2022.

“La pandemia del Covid-19 ha duramente colpito il settore dello spettacolo dal vivo e delle attività di tipo culturale- ha dichiarato l'assessore alla cultura - e la situazione di difficoltà generalizzata che ne è conseguita non si è ancora conclusa. È per questo, che abbiamo ritenuto fondamentale adottare anche quest’anno questa misura, per sostenere concretamente tutti coloro che ‘fanno’ cultura negli spazi pubblici di tutta la città, dal centro alle periferie, e per aiutarli a superare questo periodo difficile”.