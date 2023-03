Ex allenatore di calcio tenta di darsi fuoco davanti alla sede della Figc

Un ex allenatore di calcio ha tentato di darsi fuoco davanti alla sede della Figc in via Gregorio Allegri, vicino Villa Borghese. Armato con una tanica di benzina e un accendino si è presentato davanti alla sede, ma è stato bloccato dai Carabinieri.

A compiere questo gesto estremo è stato Giovanni Formicola ex allenatore di calcio 75enne con un passato nella Lega Dilettanti. Formicola da anni accusa la Figc di avergli causato gravi danni economici. In particolare le sue accuse sono rivolte principalmente all'ex presidente della federazione Tavecchio, recentemente scomaprso.

Il tentativo di darsi di fuoco non è stato il primo atto dimostrativo compiuto da Formicola. L'ex allenatore avrebbe compito altri gesti estremi, sempre nei pressi della sede della Figc. Alcuni mesi fa si era legato nudo davanti alla sede. I testimoni dicono che non è mai stato violento verso i funzionari della Figc: è un pericolo soprattutto per sé stesso, più che per gli altri.