Ex Carabiniere trovato morto con ferita da pistola, si ipotizza il suicidio

Un uomo di 45 anni è stato trovato morto, con una ferita d'arma da fuoco alla testa, questa mattina nel suo appartamento in viale Bruno Buozzi, nel quartiere romano dei Parioli.

Secondo quanto si apprende, l'uomo era sdraiato sul letto con una pistola in mano. Per questo, al momento, si ipotizza il suicidio. A quanto è stato ricostruito, sembra che fosse un appartenente all'Associazione nazionale dei carabinieri. L'uomo aveva altre due armi in casa. Sul posto i poliziotti dei commissariati Salario e Parioli. Nel luogo del ritrovamento è giunta anche la polizia Scientifica.