Ex giocatore della Roma ai domiciliari: nascondeva a casa hashish e coca

Aboudramane Diaby, un giovane calciatore, che ha giocato nella Roma under 17 e 18, è finito ai domiciliari per droga: i Carabinieri hanno scoperto hashish e cocaina in casa sua. Diaby è stato messo ai domiciliari dopo l'udienza di convalida del 28 febbraio.

Il ragazzo è stato sorpreso dai Carabinieri della Compagnia Roma Casilina mentre parlava con un 23enne in un'auto, risultata a noleggio. Perquisendo l'auto i militari hanno scoperto 60000 euro in contanti. I Carabinieri hanno quindi perquisito anche l'abitazione del calciatore. Mentre si trovavano in casa, i militari si sono accorti che sua sorella stava lanciando degli oggetti dalla finestra: si trattava di involucri contenenti 100 grami tra hashish e cocaina.

La convalida dell'arresto

Nel convalidare l'arresto il giudice ha scritto che Diaby “uno stabile inserimento nel mercato dello spaccio, desumibile dal quantitativo di hashish sequestrato”.