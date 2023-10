Ex Ipab S. Alessio: perdita di 5 mln, la Lega: "Una commissione per indagare"

Ex Ipab Sant'Alessio, dal documento di parifica della Corte dei Conti sul bilancio della Regione Lazio emerge una perdita di gestione di oltre 5 mln di euro e la Lega chiede una commissione che indaghi su come è stato gestito il patrimonio.

Spiega il vicepresidente della commissione Sanità, Orlando Angelo Tripodi: “Sul dissesto del Sant'Alessio avevo chiesto di vigilare sulla gestione per ricondurre l'ente a una gestione virtuosa a favore di chi ha bisogno. Nella relazione di parifica della Corte dei Conti si legge: analizzando l'andamento del risultato di esercizio 2020-2022 si rileva che la maggior parte Asp (Azienda di servizi alla persona) sono in perdita, in particolare l'Asp Sant'Alessio - Margherita di Savoia, nel 2022 registra una consistente perdita di oltre 5 milioni di euro. Dunque, ora che la questione è certificata proporrò una commissione d'inchiesta sulla gestione patrimoniale dell'ente".

Una commissione fu fatta per indagare sul concorso di Allumiere

E conclude citando uno scandalo esploso durante gli ultimi anni di Zingaretti presidente: “Non sarebbe la prima volta, in passato si fece per la questione del concorso di Allumiere in commissione Trasparenza e pubblicità, quando si istituì una commissione di indagine. Dobbiamo individuare eventuali responsabilità, se e come è possibile invertire questa gestione emorragica di una Fondazione che dovrebbe garantire solo la continuità dei servizi di assistenza socioeducativa in favore di persone con disabilita visiva, residenti nel territorio della Regione Lazio”.