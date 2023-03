Ex pugile aggredisce passanti e cerca di estorcere fumo e alcol ai poliziotti

Un ex pugile di 48 anni ha aggredito i passanti e ha minacciato gli agenti della Polizia che erano giunti sul posto, cercando di estorcergli alcol e sigarette. L'uomo è stato arrestato.

Il fatto è accaduto mercoledì scorso quando, intorno all'ora di pranzo, sono arrivate alcune segnalazioni di un uomo che stava dando in escandescenza dentro un condominio. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 48enne che non solo si era creato un giaciglio di fortuna dentro il condominio, ma stava anche suonando insistentemente il citofono di sua madre. L'uomo era uscito dal carcere da meno di due settimane: era stato messo in prigione per maltrattamenti ai danni dell'anziana madre.

La tentata estorsione ai poliziotti

Quando ha visto gli agenti dei Commissariati Porta Pia e Sant'Ippolito, l'ex pugile li ha minacciati intimandogli di comprargli alcol e sigarette. Al rifiuto degli agenti, il 48enne ha minacciato di fare le stesse minacce contro una persona che passava in quel momento. Gli agenti si sono frapposti e allora l'uomo li ha aggrediti con calci, testate e pugni. Alcuni degli agenti hanno riportato ferite con una prognosi di 7 giorni.

L'uomo è stato immobilizzato e arrestato per tentata estorsione aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'arresto è stato convalidato e contro l'ex pugile è scattata la misura cautelare della presentazione davanti alla Polizia Giudiziaria.