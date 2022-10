Expo 2030, il rilancio della città e l'ambiente: Gualtieri vola a Bruxelles

Gualtieri a Bruxelles da Roberta Metsola: tra Next Generation Rome, l'Expo 2030 e il tema del clima, il tweet.

“Felice di incontrare a Bruxelles la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola: le ho illustrato il nostro Next Generation Rome per il rilancio di Roma e il lavoro messo in campo per vincere grandi sfide come Expo 2030 Roma e la neutralità climatica delle città”, dichiara in un tweet il sindaco di Roma.

VOTA IL SONDAGGIO DI AFFARITALIANI.IT