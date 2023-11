Expo 2030, Meloni e Rocca disertano la trasferta a Parigi: tutti i retroscena

A Parigi si sceglie il futuro di Roma e dell'Italia. Il rush finale tra Roma e Riad, però, vedrà due poltrone vuote. E sono due poltrone che pesano: quella della premier Giorgia Meloni e quella del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Uno strappo che ha fatto pensare molti a varie ipotesi.

Lo scenario

La realtà non è la possibile sconfitta di Roma. E non è neanche il presunto "golpe" portato avanti a suon di investimenti e petroldollari dell'Arabia Saudita in Italia (si parla di investimenti pesanti sul nostro territorio per 25 miliardi. La scelta è tutta politica. Tradotto: se Roma va al ballottaggio è una vittoria per la sinistra. Uno schiaffo alla maggioranza di Governo che metterebbe Fratelli d'Italia in una posizione difficile: sarebbe dura fare opposizione contro un'opportunità unica per il nostro Paese. Se Roma perde la sconfitta è solo della sinistra e quindi non sarebbe opportuno metterci la faccia. Una scelta discutibile ma logica.

L'exit strategy

A questo punto, vista l'evoluzione delle ultime ore con il voto "pesante" di Israele che va a impattare nello scenario del medioriente, Roma potrebbe avere le carte per portare Riad al ballottaggio. Una possibilità che, a quel punto, vedrebbe il classico salto sul carro dei vincitori - o in questo caso aspiranti tali - per lo sprint finale.

Distacco Meloni

Già una volta la Premier disertò un appuntamento chiave per la corsa ad Expo2030: la delegazione alla volta di New York non vide la partecipazione di Giorgia Meloni che, per cortesia istituzionale, inviò Rocca ad accompagnare Gualtieri e Massolo nella sede Onu. La Premier dedicò alla causa Expo una foto con Gualtieri e Rocca a mo' di fotoricordo in gita. Per il resto mai una parola, mai uno slancio: sempre distacco e ciao. In questo senso l'imbarazzo di Rocca è abbastanza evidente: un giorno fa il tifo per Roma poi non va ad un appunamento chiave come quello di Parigi.