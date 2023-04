Expo 2030, Pierfrancesco Favino: “Roma è la città migliore: è aperta al mondo”

L'attore Pierfrancesco Favino, nato e cresciuto a Roma e romano fino al midollo, interviene con un video per sostenere la candidatura della Capitale a ospitare l'Expo del 2030. “Roma è la città migliore per ospitare Expo 2030: è una città aperta al mondo”.

“Chiunque viene a Roma ha voglia di ritornarci – aggiunge l'attore chiunque verrà a Roma sarà benvenuto e non si scorderà di Roma. Sono orgoglioso di sostenere la candidatura Expo 2030, perché l'idea che dice anche il logo, è che Roma è una porta aperta in questo momento a tutto il mondo. Qualcosa che è parte non solo della romanità ma dell'italianità. Come dato fondante del nostro paese. Roma è una città aperta, come diceva il titolo dell'omonimo film di Rossellini'".

La visita degli ispettori del Bie

L'endorsement di Pierfrancesco Favino è arrivato nel giorno in cui comincia la visita degli ispettori del Bureau International des Expositions, che dovranno valutare se la città è adatta o meno ospitare l'esposizione universale del 2030. In mattinata gli ispettori hanno incontrato il sindaco Gualtieri e i vertici del comitato Roma Expo 2030. Nell'incontro è stato presentato il progetto generale dell'Expo a Roma. Il sindaco si è detto soddisfatto dell'incontro, parlando di un ottimo inizio, e non ha escluso la possibilità di mettere in atto alcune iniziative in favore di Odessa.