Expo 2030: Santanchè e Fontana schierati, il nuovo asse tra Roma e Milano

"Mi auguro veramente che molti Paesi d'Europa votino per noi e tanti altri, ma se non ce la faremo al primo turno c'è la seconda possibilità al ballottaggio". E' quanto afferma il ministro del Turismo Daniela Santanchè a proposito della candidatura di Roma per l'Expo 2030 che gareggia con Busan e Ryad.

E sempre da Milano arriva l'assist del Governatore della Lombardia

''Sono convinto che Roma sarà in grado di accoglierlo. un'occasione che non si può perdere''. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite di Non Stop News, su RTL 102.5. ''Sono dell'opinione che questi grandi eventi siano un'occasione per promuovere i nostri territori. Sono convinto che anche Roma sarebbe in grado di accogliere; è un'occasione che non si può perdere perché è una grande opportunità di sviluppo''.