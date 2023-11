Expo a Riad: Calenda feroce con Gualtieri: "Candidatura nata e sostenuta male"

La sconfitta vergognosa per Roma ha fatto saltare sulla sedia anche i meno sognatori. Calenda con un tweet ha letteralmente sbranato Gualtieri e l'organizzazione. "Un’occasione persa per Roma ma anche per Expo. Una candidatura nata male e sostenuta peggio. Che peccato". Scrive sui social il leader di Azione.

In effetti è difficile dargli torto. Per Roma non è una sconfitta, è una Caporetto. Un risultato di cui vergognarsi davanti al mondo. Si puntava al ballottaggio si è arrivati ultimi.

Gualtieri nero

E così i veleni e gli attacchi corrono più veloce del vento che ha buttato giù anche ieri 122 alberi in città, tanto per tenersi in allenamento. Per Roma è la più cocente delle sconfitte. Per Gualtieri la figuraccia peggiore da quando è in politica. Il Sindaco, per i presenti, era visibilmente nero. Poca voglia di parlare, tanta quella di tornare a Roma.

L'Oscar di Tobia

Il tempiscmo non è stato il suo forte. Tre minuti prima del verdetto Tobia Zevi aveva urlato dal palco di piazza Santi Apostoli un discorso che poteva essere meno enfatico se magari qualcuno lo avesse avvisato in tempo. "La candidatura di Roma 2030 per Expo è stata non solo la candidatura di una città, ma anche un'alleanza grande tra persone imprese, associazioni, istituzioni e schieramenti politici. Non si tratta solo di un'opportunità per Roma ma è una candidatura anche nazionale, che si rivolge agli altri Paesi che votano e che vuole anche raccontare un modello di vivibilità, di sostenibilità e di civiltà in cui noi crediamo, anche in contrapposizione ad altri modelli che oggi sono avversari in questa candidatura". Ha detto l'assessore capitolino al Patrimonio, Tobia Zevi, nel corso della maratona oratoria organizzata dall'ente no profit Passo civico a Roma. "Mancano pochi minuti - ha aggiunto - quindi non ha senso farla lunga con riflessioni e valutazioni, siamo nella fase in cui i ragionamenti lasciano lo spazio al tifo. Abbiamo avuto un tifoso eccellente, che è Jannik Sinner che ci ha regalato una soddisfazione unica". Tre minuti dopo Roma prendeva 17 voti su 182. Complimenti