Expo, nel giorno della visita del Bureau Roma va in tilt: si blocca la metro A

Accade proprio in questi giorni. Proprio mentre Roma cerca di “farsi bella” durante la visita di Dimitri Kerkentzes, segretario del Bureau International des Expo (Bie) che deve decidere se la città è adatta a ospitare l'Expo del 2030, la metro A ha pensato bene di bloccarsi. Un guasto alla linea elettrica aerea, a quanto pare. Inizialmente nel tratto tra Termini e Ottaviano, poi intorno alle 9 il blocco è stato esteso fino al capolinea Battistini, di fatto fermando metà della linea. La città è andata in tilt.

A quanto pare il blocco è avvenuto a causa di un guasto alla linea elettrica aerea. Atac ha subito messo in strada 70 bus sostitutivi, mentre si lavoro al ripristino del servizio, ma questo non ha impedito il caos. Il servizio è tornato a funzionare intorno alle 11, come annunciato in un comunicato in cui Atac si è scusata per i disagi.

Roma in cattiva luce per l'Expo

Una bella figura. Questo di certo non depone a favore di Roma: nei prossimi mesi dovranno esserci nuove ispezioni del Bie e a novembre ci sarà la votazione finale che designerà la città sede di Expo 2030. Non sarà facile, perché Roma compete con altre città e capitali di tutto rispetto. I cronici problemi della città potrebbero essere un ostacolo.