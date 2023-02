Expo, Scaccabarozzi segue la Meloni: “Roma e Odessa insieme per Expo 2030”

Massimo Scaccabarozzi conferma le parole della premier Giorgia Meloni: “Dalla premier un segnale importante. Se ci sarà ancora guerra, sarà giusto dire ad Odessa Roma è anche tua''.

“Mi auguro che l'incubo della guerra possano metterselo presto alle spalle ma nel caso non succedesse credo sia giusto dire ad Odessa Roma è anche tua. Sarebbe così una Expo europea, importante per Roma, per il Lazio e per l'Italia ma anche per il rilancio di Odessa e dell'Ucraina''.

Questa la risposta del presidente della Fondazione Roma Expo 2030 alla presidente del Consiglio, che durante la sua visita a Kiev ha detto che “Roma e Odessa sono entrambe candidate, dobbiamo provare a ragionare su come lavorare insieme, sarebbe un bel segnale”.

“Sarebbe bello collaborare con Odessa”

“Il messaggio che ha dato Meloni è estremamente importante - spiega Scaccabarozzi - Siamo grati al presidente del Consiglio per la posizione di buon senso e grande intelligenza, una posizione che noi auspicavamo fin da subito. Sarebbe veramente un segnale importante che dopo questi anni nei paesi arabi e in Oriente l'Expo tornasse in Europa. Se Roma riuscirà ad aggiudicarsi Expo nel 2030, visto che ha tutte le carte in regole, sarebbe bellissimo coinvolgere Odessa e fare qualcosa insieme''.