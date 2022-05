Fabrizio Moro torna in radio: esce il nuovo singolo “Oggi”

Fresco partecipante nel Concerto del Primo maggio, il cantante romano Fabrizio Moro torna onair con un nuovo singolo. Il brano “Oggi” sarà infatti lanciato su tutte le radio a partire da venerdì 13 maggio e disponibile, dalle 14, in videoclip.

“Oggi” è il secondo estratto dall’Ep di inediti “La mia Voce”, uscito lo scorso 4 febbraio. “La mia voce” è un disco che viaggia all’interno del cantante romano, della sua anima, della sua intimità e della sua vena poetica.

In “Oggi”, Moro riapre la finestra su sé stesso e si lascia andare ad un testo sincero, sempre coerente con il suo modo di essere e di come affronta la vita, dando così voce all’idea positiva della relazione d’amore quasi come un qualcosa di salvifico. La scrittura dei brani è iniziata durante la lavorazione del film “Ghiaccio”, opera prima di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardi con Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni che ha debuttato al primo posto nella classifica degli incassi ed ha affascinato la critica cinematografica. “Ghiaccio” è candidato al Globo d'Oro 2022 come Miglior Film. Fabrizio Moro canterà a Rome il 21 dicembre al Palazzo dello Sport.