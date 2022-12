“Fake”, il mondo dello spettacolo raccontato sul palco dell'Off/Off Theatre

Il mondo dello spettacolo e in particolare la vita dei giovani attori che cercano di entrarci raccontati nello spettacolo “Fake”. “Fake” andrà in scena dal 21 al 31 dicembre all'Off/Off Theatre in via Giulia.

Lo spettacolo sarà una stand up comedy e avrà come unico attore/narratore Lorenzo Balducci, che accompagnerà gli spettatori nei retroscena di questo mondo. Gli attori, divisi in onnipresenti, cani e raccomandati, i caprici delle dive, i provini, i set.

L'opera è stata scritta da Riccardo Pechini insieme a Mariano Lamberti, che è anche il regista. Le musiche sono di Andrea Albanese. Le date precise sono il 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre. Tutti i giorni lo spettacolo andrà in scena alle 21.