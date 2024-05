Falcone e Borsellino, il nuovo docufilm antimafia firmato da Ambrogio Crespi

Legalità: Ambrogio Crespi vola da Roma a Palermo per la presentazione del docufilm “Falcone e Borsellino – il fuoco della memoria”. Una due giorni di venerdì 17 e sabato 18 con Maria Falcone e Fiammetta Borsellino.

Il trailer di “Falcone e Borsellino – il fuoco della memoria”, nuovo lavoro del regista Ambrogio Crespi, sarà l’occasione per fare il punto sull’attuale condizione in cui versa la criminalità organizzata e su quali strumenti si siano rivelati efficaci, quali abbiano fallito e quali è necessario mettere in campo per combattere la mafia.

Il regista: "Questo film per me è un onore e una responasbilità"

“Lavorare a questo nuovo progetto – ha commentato il regista Ambrogio Crespi – è per me un onore oltre che una responsabilità. Quando si parla di mafia e antimafia il pensiero va per forza di cose alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e a tutte le vittime della criminalità organizzata. Nel realizzare questo film ho avuto l’opportunità di approfondire le loro storie, di parlare con chi li ha conosciuti e di raccontare le sfumature di due personaggi che prima ancora di essere eroi dell’antimafia erano uomini. Ringrazio – ha concluso Crespi – tutti coloro che si sono resi disponibili con testimonianze e aneddoti, il DEMS dell’Università degli Studi di Palermo per aver voluto realizzare questo docufilm.

"Inoltre un ringraziamento speciale va agli autori, ad Officina UNIPA e Officina 92|22, alle produzioni Media One, PSC Proger Smart Communication, Biondani TMG e Digital Identity che hanno inoltre deciso di cedere tutti i diritti all’UNIPA.

L’appuntamento è per venerdì 17 e sabato 18 maggio presso il Complesso Monumentale dello Steri - Sala delle Capriate, Piazza Marina 61 Palermo.