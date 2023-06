Famiglia criminale: uno ruba le auto, l'altro spaccia insieme alla madre

Una famiglia criminale: ecco cosa hanno scoperto a Nettuno gli agenti della Polizia Stradale di Albano. Uno ruba le auto, l'altro spaccia droga insieme alla madre.

Tutto comincia quando, a gennaio, gli agenti durante controllo in una carrozzeria trovano un'auto che risulta rubata. Verificando chi fossero coloro che l'avevano portata a riparare, gli agenti risalgono a due uomini, entrambi con precedenti. Raggiunte le rispettive abitazioni, sono scattate le perquisizioni. Nel giardino di uno dei due sono state ritrovate non meno di dieci veicoli rubati. A casa dell'altro invece gli agenti hanno trovato 200 grammi tra cocaina, marijuana e hashish, insieme a una sostanza per il taglio, un bilancino di precisione e materiali per il confezionamento delle dosi. Il secondo uomo è stato quindi arrestato e condannato a 3 anni di arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Anche la madre spacciava

Nel frattempo le indagini, coordinate dalla Procura di Velletri, sono andate avanti per verificare se ci fossero altri veicoli rubati riconducibili ai due. È a questo punto che gli agenti hanno scoperto che l'uomo continuava a spacciare di droga, nonostante fosse agli arresti domiciliari. Per di più ad aiutarlo in quella attività c'era sua madre, anche lei con precedenti di Polizia. Sono scattate quindi nuove perquisizioni, sia a casa dell'uomo che a casa di sua madre. In casa della donna sono stati trovati 550 grammi di sostanze, tra coca, marijuana e hashish, un bilancino di precisione e materiale per il taglio e per il confezionamento delle dosi. Anche la donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio. Per lei è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari.