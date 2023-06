Fantastica Italia, anche Affari Italiani premiato al Castello di Lunghezza

Anche Affaritaliani ha ricevuto, insieme ad altre testate, il premio “Fantastica Italia”, il premio conferito al Castello di Lunghezza dal “Fantastico Mondo del Fantastico” e riservato alle testate giornalistiche che più si impegnano nel promuovere eventi culturali e formato famiglia.

La premiazione si è tenuta in una delle splendide sale del castello, l'antico maniero risalente al XII secolo che da alcuni anni è diventato un'oasi per i bambini, grazie al “Fantastico Mondo del Fantastico” che ha portato spettacoli e attrazioni a tema fiabe e Disney tra le mura medievali. A presentare e conferire i premi il direttore artistico del Fantastico Mondo del “Fantastico Mondo del Fantastico” Riccardo Bernardini e la portavoce del Castello di Lunghezza Federica Rinaudo.

Il premio “Fantastica Italia”

Affaritaliani.it è stata insignita della seconda edizione del premio “Fantastica Italia”. Come si legge nella targa, si tratta di un “riconoscimento conferito alla stampa che con intelligenza e sensibilità conserva il valore della propria missione continuando a trasmettere il valore della conoscenza della cultura in questa era digitale, con la consapevolezza che anche un polo di attrazione legato al divertimento possa essere un valido strumento per stimolare la curiosità e la conoscenza delle Giovani generazioni che saranno la fantastica Italia del futuro”.

Oltre ad Affari Italiani, sono state premiate anche altre testate: Viviroma.tv, Buonaseraroma.it, il Messaggero, L'Agenzia Dire e Askanews.