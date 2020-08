Far west a Anzio, picchiano e lanciano petardi contro poliziotto: 3 denunciati

Far west ad Anzio, aggrediscono un poliziotto fuori dal servizio e gli lanciano contro due grossi petardi: la folle domenica al mare di una banda di quattro uomini di Tor Bella Monaca.

La gang, formata da un 37enne, 40enne ed un 47enne, è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Anzio per lesioni personali. Secondo quanto si apprende infatti, i tre avrebbero avuto un diverbio domenica pomeriggio con il poliziotto libero dal servizio mentre si trovavano a bordo di un'auto ad Anzio.

L'agente, in servizio presso la questura di Roma, li avrebbe ripresi per una manovra azzardata e i tre per tutta risposta lo avrebbero aggredito e gli avrebbero lanciato contro due grossi petardi. Il primo ha colpito il poliziotto a un piede, mentre l'altro avrebbe lambito un passante di 58 anni originario di Aprilia. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. L'agente è stato refertato con 14 giorni di prognosi per lesioni al piede, il 58 enne con 7 giorni a causa di una forte cefalea dovuta all'esplosione.

I tre aggressori sono stati rintracciati in via Riviera Mallozzi dai militari dell'Arma che li hanno identificati e denunciati.