Far West a Roma: armata di coltello prende ostaggi e si barrica nella Asl

Momenti di terrore a Torrenova, periferia est della Capitale. Una donna si è barricata all’interno di un ufficio della ASL di via della tenuta di Torrenova e ha minacciato di togliersi la vita con un coltello. Gli operatori della struttura sanitaria sono al lavoro per far desistere la donna che soffrirebbe di patologie psichiatriche. Sul posto le volanti della polizia.

La donna, un’italiana di 55 anni, alla fine desistito dall’intento di togliersi la vita la donna. A convincerla gli agenti della Volanti della Questura interventi che hanno collaborato con gli operatori affinché la vicenda non degenerasse in tragedia. Una volta entrati nell’ufficio i poliziotti ha bloccato la donna e messo in sicurezza l’area».

Cosa è successo

Sul posto si è recato anche il presidente del VI municipio Nicola Franco, la cui presenza era stata richiesta dalla stessa donna. La donna ha chiesto di parlare con un giornalista di Chi l’ha visto. Sul posto è intervenuto anche l’assessore al Sociale del sesto municipio, Romano Amato, a cui la donna ha avanzato delle richieste. “Voglio l’aiuto per l’affitto che mi spetta di diritto. Il 18 settembre devo lasciare casa. Entro 24 ore voglio i soldi sul mio conto. Nero su bianco. Oppure non esco”. La donna ha chiesto anche il reddito di dignità.

Trattativa estenuante

Una lunga trattativa, fra gli occhi attoniti delle centinaia di persone che nel corso delle ore si sono radunate davanti alla Asl. Riusciti a entrare nella camera, dopo aver rassicurato la donna, i poliziotti l’hanno messa in sicurezza e affidata alle cure del personale medico