Far West al Prenestino: spari incrociati dalle auto in corsa, ferita una donna

Una serie di colpi sparati tra due auto. Un Far West in pieno giorno, al Prenestino: ferita una donna. Una scena da film nel traffico, tra decine di passanti e testimoni. Accade nel pomeriggio di giovedì 23 maggio a Roma, quando il traffico è nell'ora di punta e le strade sono piene di persone.

Una sparatoria tra due fazioni. Ora a capo delle indagini c'è la Mobile.

La donna ferita

La donna ferita nella sparatoria avvenuta in pieno giorno, all'incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova, è stata colpita da uno o più proiettili vaganti nel fuoco incrociato tra due auto. La donna, si trovava al volante di una Smart. Sul posto cinque pattuglie del VI gruppo Torri della Polizia Locale e gli agenti della Polizia impegnati nella caccia ai responsabili, che si sono dileguati dopo l'accaduto.

Zona in guerra

Secondo gli investigatori in quella fetta di città, nel quadrante Sud Est di Roma per capirci, è in atto una vera e propria guerra tra bande per spartirsi il terrotorio che va da Tor Bella Monaca fino ai confini del Gra. Al vaglio le telecamere presenti e le testimonianze.

Caccia a una 500

Sono in corso le ricerche della Fiat 500 con a bordo due uomini fuggiti in direzione Ponta di Nona dopo aver fatto fuoco, poco dopo le 18, colpendo una Smart in via Prenestina all'incrocio con via della Riserva Nuova. Un proiettile, che ha lasciato un foro sullo sportello del portabagagli, ha centrato alla schiena una donna di 81 anni originaria di Reggio Calabria ma residente a Roma. Con lei, al volante, una amica di 64 anni, illesa ma sotto choc.