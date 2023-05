Fascia Verde, i manifestanti incontrano Gualtieri: “La delibera è sospesa”

Comitati e cittadini si sono riuniti nella piazza del Campidoglio per protestare contro la Ztl Fascia Verde. Una delegazione ha incontrato il sindaco. Santori, Lega: "Una grande vittoria della piazza: la delibera è sospesa".

Così il conigliere Santori dopo l'incontro della delegazione con il sindaco. "Una grande vittoria di questa manifestazione è di aver portato l'amministrazione al riconoscimento di avere sbagliato - ha continuano Santori - la delibera è sospesa ma sono solo parole perché non ci sono atti. Hanno già aperto un tavolo con la regione e il governo per capire E allora stesso tempo hanno detto che apriranno un confronto con i comitati, e i consiglieri e i cittadini. Lasceranno morire la delibera e ne faranno un'altra. Da una parte è una delibera che annulla la precedente, quindi è positivo, ma cosa ci sarà scritto? Per questo vogliamo un tavolo".

La manifestazione

A partire dalle 17 i manifestanti si sono radunati in piazza del Campidoglio gridando slogan come “Gualtieri, dimettiti. Vattene” e cartelli con su scritto "Stop al folle piano Ztl", "Zlt= zona rossa" e "No Ztl". Molti i cori e i cartelli esposti nella piazza che chiedono il ritiro della delibera. “Patanè - recita uno - l'auto nuova compracela te”. In piazza sono intervenuti consiglieri comunali e municipali contrari alla delibera e anche i rappresentatni di alcune categorie produttive.

“Si tratta di una dittatura contro la libertà dei cittadini - ha detto il capogruppo leghista alla piazza - visto che si vogliono multare anche le auto in sosta si dicono democratici, ma hanno imposto queste norme senza una discussione in aula".