Fascia verde super blindata: decine di fototrappole per chi entra contromano

A meno di un mese dal via della nuova Ztl fascia verde il regolamento ufficiale ancora non c'è. In compenso il Comune sta installando le fototrappole per scovare chi tenta di bucare i varchi entrando dalle secondarie contromano. Un dossier della Polizia Locale di Roma ha messo in evidenza come 137 strade che danno accesso alla fascia verde possano esser trasformate in vie di accesso illegale.

Impossibile sorvegliarle tutte, servirebbe un esercito. Inutile puntare su videosorveglianza. Ecco allora che spunta la soluzione delle fototrappole.

Cosa sono le fototrappole

Si tratta di normali telecamere di controllo ad alta definizione che, tramite un software settato ad hoc, immortalano le infrazioni. Ai vigili arrivano direttamente le immagini delle targhe e le relative scorrettezze (strade contromano, passaggi sui marciapiedi, aree di parcheggio ecc). Un uso della tecnologia intelligente. Già, perché il codice della strada non prevede multe telematiche per infrazioni come sensi vietati o passaggio sui marciapiedi.

La soluzione

E allora che fare? RIschiare ogni giorno una pericolosa invasione di pirati? Predisporre pattuglie non ridurrebbe l'impatto previsto e allora spunta l'idea di utilizzare le fototrappole. In pratica grazie alle telecamere e a un rapporto di infrazioni/mezzi si modula il servizio di controllo anche con auto civetta. Appena si trovano i furbetti scattano le multe e il sequestro di patente in caso di contromano.