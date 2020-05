Fase 2: a Roma riapre tutto, anche il mare dal 29. Le prescrizioni regionali

Fase 2, la Regione Lazio scioglie gli ultimi dubbie e pubblica l'ordinanza con la quale definisce le modalità per la riapertura. Sì ai tuffi in mare e sì anche alla tintarella ma a condizione che si rispetti la distanza.

Già da oggi possono riaprire le attività delle strutture ricettive “extralberghiere (guest house o affittacamere, ostelli per la gioventù, hostel o ostelli, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore, alberghi diffusi). Ma asi potrà tornare a fre attività escursionistica a piedi in natura e nell’aria aperta, anche a titolo professionale, a condizione del rispetto della distanza interpersonale di due metri tra i componenti del gruppo escursionistico”.

Dal 25 maggio via libera all’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di centri e strutture sportive, “nonché dei centri ricreativi e culturali, fermo restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in base a questo stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;. fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è consentita l’attività corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.).

Dal 29 maggio “sono consentite le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale; le attività dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark e spettacolo viaggiante; i campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea”.

SCARICA E LEGGI L'ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO