Fase 2, Raggi non riapre le aree gioco per bambini: “Impossibile sanificarle”

Fase 2, Virginia Raggi non riapre le aree gioco per bambini: il sindaco ha firmato l'ordinanza che ne vieta la riapertura in tutto il Comune di Roma specificando che in questo momento è impossibile sanificarle.

Nel testo si legge che per riaprire le aree ludiche attrezzate presenti in città sarebbe necessario "un piano preciso di interventi di pulizia ed igienizzazione approfondita e frequente delle superfici più toccate" che però "in considerazione delle numerose aree presenti sul territorio non può essere effettuato nell'immediato".

La disposizione rimarrà in vigore fino all'adozione da parte del Campidoglio di un piano integrato di intervento. I trasgressori verranno sanzionati con multe fino a 206 euro.