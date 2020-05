Fase 2, riapre il Roseto ed è subito show: sbocciate le meraviglie del 2020

Con l’avvio della Fase 2 riapre al pubblico il Roseto comunale di Roma. Seppur in ritardo a causa dell’emergenza Coronavirus, anche quest’anno sarà possibile visitare fino al 14 giugno lo splendido giardino curato dai tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale.

La visita al Roseto, che tradizionalmente apre a cittadini e turisti il 21 aprile, in occasione del Natale di Roma, interesserà l’area delle collezioni. Una sezione che ospita oltre mille varietà di rose, esemplari provenienti da tutto il mondo e da varie epoche storiche come le specie primordiali, o “rose botaniche”, che risalgono a 40 milioni di anni fa.

Tra le curiosità da scoprire, si legge in una nota del Campidoglio, c'è la rosa verde (Rosa Chinensis Virdiflora), la bellissima rosa fetida (Rosa Foetida), la rosa il cui fiore cambia colore variando dal rosso al giallo fino al cremisi (Rosa Mutabilis) e molte altre.

“Il Roseto di Roma è un’eccellenza curata dagli operatori del Servizio Giardini che hanno acquisito una profonda conoscenza storica e manutentiva di queste magnifiche piante. Una pratica gestionale efficace per un giardino eccezionale che vogliamo preservare e tutelare. Passeggiare tra i suoi viali è di per sé un’esperienza sensoriale unica, tra sfumature di colori e aromi particolari. Invitiamo tutti a fare una visita al Roseto comunale nel rispetto delle precauzioni dettate dall’emergenza in corso”, ha commentato l’Assessora alle Politiche del Verde, Laura Fiorini.

Al fine di evitare assembramenti e mantenere le distanze di sicurezza, l’ingresso al giardino sarà contingentato. I visitatori sono tenuti a rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e ad indossare mascherine e guanti. Le visite guidate sono temporaneamente sospese. Il Roseto di Roma si trova in via di Valle Murcia, 6 ed è aperto, ad ingresso gratuito, dal martedì alla domenica, dalle ore 08.30 alle ore 19.30.