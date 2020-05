Fase 2 Roma, nuove rastrelliere per bici: verranno installate fuori la Metro

Fase 2 Roma, in città arrivano nuove rastrelliere per le biciclette: il Comune di Roma sta installando i “portabici” fuori dalle principali stazioni della Metro, così da favorire l'intermodalità tra il trasporto pubblico e altri mezzi ecosostenibili.

L'annuncio lo fa, come di consueto via social, l'assessore ai Trasporti Pietro Calabrese: “Stiamo installando rastrelliere per le bici in tutta la città in linea con il nostro piano straordinario per estendere la rete ciclabile capitolina. Sono state già installate alle stazioni Tiburtina e Termini ed in queste ore sono in corso di installazione altre rastrelliere alle fermate della Metro B di Garbatella, Marconi e sul Lungotevere”.

L'obiettivo è quello di posizionare per la città quasi 3000 stalli in più presso fermate e nodi di scambio e davanti a presidi sanitari, uffici, scuole e università. Le rastrelliere installate fanno parte delle 526, con cinque tubolari portabici ciascuna, previste nell'appalto 2019/2020.