Fase 2 Roma: una bomba contro le strisce blu a pagamento in ogni Municipio

Fase 2 dell'emergenza Coronavirus, a Roma sganciata una bomba contro le strisce blu a pagamento in ogni Municipio: Raggi prolunga lo stop della Ztl ma non quello della sospensione del pagamento dei parcheggi e Forza Italia presenta in ogni circoscrizione una mozione urgente.

Portavoce della rivolta è il senatore Maurizio Gasparri, acerrimo nemico della prima cittadina M5S e commissario del partito di Silvio Berlusconi per Roma Capitale. Come già è avvenuto nel Municipio II, dove il consigliere forzista Patrizio Di Tursi ha impegnato il Presidente, la Giunta e il Consiglio a fare pressioni sugli uffici di Roma Capitale affinché i cittadini possano tornare a fruire gratuitamente degli spazi dedicati alla sosta di vetture e motocicli, Gasparri rilancia e punta a presentare nuove mozione in ogni assemblea municipale.

Raggi infatti, dopo aver sospeso sia le Ztl che il pagamento delle strisce blu nella Fase 1 per agevolare chi era costretto a muoversi nonostante il lockdown, con l'inizio della Fase 2 ha prolungato lo stop delle zone a traffico limitato ma ha ripristinato il pagamento dei parcheggi blu.

“Forza Italia presenterà in tutti i Municipi romani la mozione urgente di sospensione del parcheggio a pagamento sulle strisce blu – scrive il commissario in una nota –. Sussistono, infatti, le medesime condizioni di emergenza che lo scorso 19 marzo portarono la Sindaca Raggi, sollecitata con determinazione da Forza Italia, a promuovere azioni a favore della libera circolazione dei veicoli nelle zona ZTL e dell'abolizione temporanea del pagamento per il parcheggio nei riquadri a strisce blu. La Raggi ha poi inspiegabilmente ripristinato quel balzello proprio quando i cittadini attendevano agevolazioni per la ripartenza. Tra l'altro, vista la necessità di contenere il numero di viaggiatori sui mezzi pubblici, la gratuità dei parcheggi è un atto dovuto verso la città”.

La sfida tra Gasparri e Raggi è iniziata oramai da anni, prima ancora che diventasse commissario per la città di Forza Italia. “La Sindaca dia quindi un'immediata risposta, senza indugiare oltre, con azioni concrete e mirate al sostegno delle ragioni dei romani e del buon senso – aggiunge –. Colga l'occasione di seguire la strada della politica giusta, uscendo dalla scia governativa delle promesse non mantenute e degli annunci di sussidi che ancora non si vedono. Ora da lei attendiamo risposte, speriamo positive”.