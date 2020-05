Fase 2, salvare il settore taxi: interrogazione alla Commissione Europea

Fase 2, salvare il settore taxi in piena crisi: interrogazione scritta alla Commissione europea presentata dall’Onorevole Chaibi sugli effetti del Coronavirus sul mondo delle auto bianche.

“Accolgo con piacere e sostengo l’interrogazione scritta presentata dall’Onorevole Leïla Chaibi. Mi rallegro che in Parlamento Europeo ci siano deputati che ci seguono e che comprendono l’importanza del ruolo del taxi in questo difficile periodo e dei sacrifici fatti dai nostri tassisti. Con TaxiEurope Alliance continuiamo a lavorare per far sentire la voce del settore in Europa”, dichiara Loreno Bittarelli, vicepresidente TaxiEurope Alliance.

L’Onorevole Chaibi, parlamentare europea francese del gruppo GUE-NGL, ha presentato infatti un’interrogazione scritta segnalando alla Commissione Europea la grave crisi che il settore del taxi sta vivendo e gli sforzi che i tassisti stanno facendo per continuare a garantire il servizio. Nell’interrogazione viene inoltre fatto riferimento al ruolo che il taxi avrà nella Fase 2, potendo assicurare il distanziamento tra le persone.

Chaibi ha quindi sottolineato l’importanza di garantire una forma di sostegno per un servizio fondamentale come quello del taxi e ha chiesto un impegno da parte della Commissione europea. Come in tutte le interrogazioni scritte, la Commissione ha l’obbligo di rispondere pubblicamente.