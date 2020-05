Fase 2, tornano anche i cinghiali: è invasione nel cimitero Isola Farnese

Con la Fase 2 tornano a Roma anche i cinghiali, è invasione nel cimitero di Isola Farnese nel Municipio XV: disordini sia nei vialetti che nelle aree riservate alle sepolture a terra. Insorge Fratelli d'Italia: "Subito messa in sicurezza dell'area".

“Alcuni cittadini ci hanno informato della cosa e prontamente abbiamo spedito al Servizio cimiteriale di Ama una nota per chiedere un immediato intervento volto a ripristinare le normali condizioni e garantire la sicurezza di quanti si recano a far visita ai propri defunti”, dichiarano in una nota Marco Ottaviani ed Adriana Glori, esponenti di Fratelli d'Italia nel Municipio XV.

“Questo è l'ennesimo episodio nel Municipio XV che simboleggia la mancanza di un vero e proprio intervento per quanto concerne la situazione dei cinghiali a Roma - aggiungono Stefano Erbaggi ed Alessandra Consorti, direttivo romano di FdI -. Da tempo immemore la situazione è peggiorata in questo quadrante proprio perché non si è mai svolto nulla di concreto a riguardo. Dopo le 'gite' dei cinghiali in strada, tra Cassia, Flaminia, Vigna Stelluti, questi animali sono arrivati nel cimitero di Isola Farnese. Direi che i romani hanno atteso anche troppo per vedere risolta questa problematica. Il Sindaco Raggi e il Presidente della Regione Lazio Zingaretti si rimpallano questa situazione da anni. Che intenzioni hanno: vogliono risolverla oppure no? Lo dicano chiaramente”.