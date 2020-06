Fase 3, Anzio riapre parchi e giochi per bambini: terminate le sanificazioni

Fase 3, nel Comune di Anzio da mercoledì 10 giugno torneranno aperti al pubblico il Parco di Villa Adele, al centro della cittadina a Sud di Roma, ed il Parcobaleno ccon i giochi per bambini a Lavinio Mare: sono infatti in fase di ultimazione gli interventi di sanificazione e manutenzione ordinaria.

"Il Parco di Villa Adele al centro cittadino e Parcobaleno a Lavinio Mare, ultimati alcuni interventi di manutenzione ordinaria ed i trattamenti di sanificazione, a tutela della salute dei bambini, riapriranno da mercoledì 10 giugno". Lo comunica il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento alla riapertura dei parchi cittadini ed a tutta una serie di interventi in corso sul territorio comunale.

"Questa mattina - afferma l'Assessore alle Politiche Ambientali, Giuseppe Ranucci - la ditta Disinfest, che ringrazio per la fattiva collaborazione e per l'intervento gratuito, ha ultimato la sanificazione dell'area giochi, al Parco di Villa Adele. A Lavinio Mare, invece, in Consorzio sta lavorando per la riapertura, in sicurezza, del parco giochi Parcobaleno. Inoltre, sul territorio comunale, abbiamo avviato o stiamo programmando interventi per la cura di tutte le aree verdi, con particolare attenzione ai quartieri cittadini ed agli spazi fruibili rivolti ai bambini".