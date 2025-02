FdI, Forza Italia e Lega: Rocca e la “crisi” del Lazio: “Parlo con Salvini”

Dopo il tormentone estivo di Forza Italia che ha alzato la voce per un assessore in più e che si dovuta accontentare di pugno di mosche, e dopo ancora la minaccia di “appoggio esterno” della Lega, il presidente di Regione Lazio, Francesco Rocca, tenta la carta dell'anestetico per placare i malumori degli alleati: “Vedrò Salvini”.

Nel mirino c'è Giancarlo Righini

E questa è la cronaca. Poi ci sono gli inside raccolti tra i membri della Giunta che vengono sempre dall'estate, dalla lite tra il leghista Pasquale Ciacciarelli e il “fratello” Giancarlo Righini che, col suo Bilancio tiene i colleghi col fiato sospeso. E ad essere scontento non solo solo più il leghista ma anche tra gli assessori FdI il malumore cresce e la situazione si fa pesante. La fronda anti-Righini cresce e si parla di 2 assessori con i quali i ferri corti sarebbero diventati cortissimi.

Rocca: "Con tutti condivisione e confronto"

Così il presidentissimo che ricorda sempre alla politica di “essere prestato” come se dovesse minacciare di mollare tutto di fonte alle difficoltà ha deciso di parlare. Per ora alla Lega, in riposta all'accusa di essere “un uomo solo al comando”. Spiega Rocca: “Gli uomini soli al comando che non dialogano con gli altri di solito non fanno molta strada. Tutto mi dimostra il contrario, non mi sono mai sentito tale in nessuno dei ruoli di responsabilità che ho avuto, tantomeno in questo in cui essere al comando è una posizione, paradossalmente, totalmente di servizio alla comunità”. E poi preannuncia: “Con Salvini ci dobbiamo vedere in settimana. All’interno della maggioranza c'è condivisione e confronto perché comunque altrimenti ci sarebbe un unico partito. Il mio dovere è ascoltare le differenti sensibilità e metterle insieme”.

Righini intanto brinda a Parigi

E Righini? In piena bufera e con l'anestetico sparso nell'aria dal presidente, da oggi, lunedì 10 febbraio e sino al 12 sarà a Parigi, al Wine Paris a far compagnia a 18 produttori di vino del Lazio che espongono. Dopo New York in estate, stavolta si vola a Versailles per promuovere l'enologia regionale.