Femminicidi, il Vicariato batte i pugni. Monsignor Reina: "Adesso basta"

La Chiesa di Roma non si stanca di denunciare ogni forma di violenza e di far sentire la propria voce affinché la vita umana sia rispettata nella sua dignità. Esprimiamo vicinanza alla famiglia di Emanuela Petrangeli e innalziamo la nostra umile preghiera affinché chi concepisce il male si fermi e apra il cuore a Dio.

"Basta"

È urgente che coloro che hanno responsabilità civili ed educative nella nostra città si adoperino in un’azione congiunta che superi le barriere ideologiche, politiche e religiose, guardi alla vita umana e si interroghi su questa sterminata strage alla quale non faremo mai l’abitudine. È arrivata l’ora di dire “basta!” e di adoperarsi per promuovere la cultura del bene.