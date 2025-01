Ferrovie: guasti nel nodo di Roma, ipotesi sabotaggio. Stop a Pomezia, colpiti i pendolari

Dal chiodo che ha bloccato una cabina elettrica a ottobre 2024, sino alla serie di microguasti che da giorni devastano il nodo ferroviario di Roma e l'Alta Velocità: per le Ferrovie dello Stato la serie “nera” non è così casuale, tanto da aver presentato un esposto alla Digos con il quale evidenziare che ciò che è accaduto dallo scorso 2 ottobre potrebbe essere non dovuto a pura casualità.

Da un punto di vista formale, la holding Ferrovie dello Stato che controlla sia Trenitalia che Rfi, ha evidenziato come "in particolare, gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazione ferroviaria, con ricadute pesanti su tutta la rete), il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo".

Quando saltavano misteriosamente gli interruttori Atac in metropolitana

Ma a Roma dove in passato anche l'Atac è stata costretta a sporgere denuncia per la serie infinta di interruttori che, saltando, paralizzavano le metropolitane”, gli “Interrogativi” evocano il classico sabotaggio. Come se una “manina” nella fascia oraria di picco del servizio ferroviario e nei punti giusti della rete di alimentazione dei treni, fosse lì a infilarsi tra le fragilità della rete.

Dopo la denuncia, fine dei misteri

Il precedente di Atac perlomeno ebbe un effetto: dopo la denuncia e la successiva apertura del fascicolo, quasi d'incanto la serie di guasti si interruppe.

I guasti del 15 gennaio

Sul fronte caldo dei ritardi dei treni, mercoledì 15 potrebbe chiudersi come una giornata “quasi” ordinaria. Il guasto quotidiano invece che a Roma Termini si è verificato a Pomezia, sulla Roma-Latina tratta storica. Alle 9,45 la circolazione sulla Roma-Napoli via Formia è stata interrotta. Poi si è aggiunto un treno guasto a un treno ma intorno al nodo di Roma la circolazione è rallentata ma non paralizzata. Ritardi oltre i 45minuti per i treni regionali.