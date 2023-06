Festa 2 giugno, dalla parata ai Fori Imperiali ai giardini Quirinale, musei

Arriva la Festa del 2 giungo: il 77esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Molti gli eventi previsti a Roma: la tradizionale parata a via dei Fori Imperiali, l'apertura dei giardini del Quirinale e altri.

Prima gli eventi di rito: alle ore 9,15 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella renderà omaggio all'Altare della Patria, deponendo una corona d'alloro. Poco dopo comincerà la tradizionale parata in via dei Fori Imperiali. Non prima però del passaggio delle Frecce Tricolori, alle 9,10 circa, che tracceranno con le loro scie la bandiera nei cieli della Capitale.

Nel pomeriggio, dalle 16,30 alle 18,30, apriranno i Giardini del Quirinale. L'apertura sarà riservata alle persone con fragilità, individuate da associazioni che rappresentano queste categorie. Nelle stesse ore si esibiranno i ragazzi del Coro giovanile italiano della Federazione nazionale italiana delle associazioni regionali corali (Feniarco), la Banda musicale giovanile del Piemonte dell’Associazione nazionale bande italiane musicali autonome (Anbima) e la Banda interforze.

Musei aperti e altri eventi

Saranno aperti e visitabili gratuitamente molti musei e le aree archeologiche statali di Roma, incluso il Colosseo, che aprirà dalla 14 alle 19,15, il Pantheon, Castel Sant'Angelo, la Galleria Borghese e la Galleria Nazionale d'Arte moderna. Gli orari saranno quelli gli stessi dei giorni normali e, dove richiesto, sarà necessaria una prenotazione.

A Villa Bonelli, per i bambini, si terrà il Festival di Villa Bonelli. Dalle 2 al 4 giugno spettacoli, giochi, laboratori. Al Parco Talenti, invece, va in scena il Rino Gaetano Day, l'evento musicale per ricordare la scomparsa di Rino Gaetano. Oltre alla Rino Gaetano Band, sono attesi sul palco numerosi artisti.

Chiusure e deviazioni

Molte le chiusure e le deviazioni per consentire lo svolgimento di tutti gli eventi previsti. Dalla mattina saranno chiuse via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, la piazza dell'Ara Coeli, via del Teatro di Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via del Circo Massimo, via della Greca, via dell'Ara Massima di Ercole, piazza di Porta Capena, piazzale Numa Pompilio e viale delle Terme di Caracalla. Successivamente saranno chiuse anche via Cesare Battisti e via IV novembre e le vie intorno al Quirinale. A partire dalle 13,30 comincerà una progressiva riapertura di tutte le strade, tranne via dei Fori Imperiali che resterà pedonale.

Saranno soppressi i capolinea degli autobus di piazza Venezia e via del Teatro Marcello. Saranno deviate o limitate le linee di autobus 3Nav, C3, H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 492, 628, 671, 714, 715, 716, 781, 792 e 916F.