Festa dell'Architetto: Goncalo Byrne sarà presidente nella decima edizione

Sarà Goncalo Byrne il presidente della giuria nella Festa dell'Architetto 2022. Il protagonista della rinascita portoghese attribuirà i premi nella decima edizione. Il 2 settembre la scadenza delle candidature.

Ormai giunta alla decima edizione, la Festa dell'Architetto 2022 vedrà la partecipazione del presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Portoghesi, tra i volti più noti dell'architettura contemporanea.

Il portoghese a capo della giuria

Goncalo Byrne, tra i principali nomi dell'architettura moderna, ha contribuito alla rinascita del Portogallo, da quando nel 1974, anno della Rivoluzione dei Garofani, il paese ha ritrovato la libertà. Sarà lui il presidente della giuria per la Festa dell'Architetto 2022. “Già protagonista in qualità di relatore, tra le altre, della Festa dell’Architetto 2016 , - ha dichiarato Alessandra Ferrari, Responsabile del Dipartimento Cultura del CNAPPC - in quella occasione ha illustrato come gli architetti e l’architettura siano stati indispensabili per la trasformazione del territorio portoghese, consentendo all’esperienza del suo Paese di diventare, per quanto riguarda l’architettura, uno dei riferimenti europei più importanti del corretto approccio intellettuale e professionale. Va ricordato, poi, che sin dal 2009 il Portogallo si è dotato di politiche specifiche per gli architetti e l’Architettura”.

Gli altri nomi della giuria

Oltre a Byrne la giuria sarà presieduta da Olena Oliynik, vicepresidente dell’ Unione Nazionale degli Architetti dell’Ucraina, Franco Tagliabue Volontè dello studio ifdesign e vincitore del Premio “Architetto/a italiano/a 2021”, da Francesco Manzoni dello studio a25architetti, insignito nella passata edizione del Premio “Giovane talento dell’Architettura italiana”, da Camilla Fabbri, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Forlì Cesena e dalla stessa Alessandra Ferrari.

I premi

Per i premi “Architetto/a Italiano/a” e “Giovane Talento dell’Architettura Italiana”, che saranno consegnati quindi da Byrne, sarà possibile candidarsi fino alle ore 12 del prossimo 2 settembre e saranno banditi dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC). L'opportunità rappresenta un momento di valorizzazione della qualità e della professionalità italiana nel campo dell'architettura anche per mezzo dello Yearbook, una pubblicazione distribuita in Italia e all'estero in occasione della Festa.