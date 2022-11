Festa degli architetti: tra premi, cambiamenti climatici e cura del territorio

Si svolgerà a Roma il 16 dicembre la Festa dell'Architetto: quest'anno il tema è il cambiamento climatico e la cura del territorio. Nell'evento saranno anche attribuiti due importanti premi.

La festa si svolgerà il 16 dicembre a partire dalle 14, presso la Galleria del Cardinale Colonna.

L'evento

L'evento è organizzato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC). Tema della festa è quello del “Contrasto al cambiamento climatico e la cura dei territorio”.

“Gli Architetti PPC italiani- ha spiegato Francesco Miceli, Presidente del CNAPPC - sono pronti a fare la loro parte nella lotta al cambiamento climatico. La pandemia ha infatti accelerato, anche nel nostro settore, processi virtuosi ed una attenzione del tutto nuova al tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Non c’ è dubbio che la crisi climatica ci costringe a ripensare il modo stesso di fare architettura. Tutto ciò, tuttavia, non basta: serve infatti un intervento della politica perché è tempo che il nostro Paese si doti di una Legge quadro sull’Architettura in grado anche di liberare tutte le energie creative e gli slanci innovativi propri degli architetti italiani”.

I premi

Durante la festa saranno attribuiti due premi. Il primo è il “Premio Archittetto Italiano”, mentre il seconod è “Giovane Talento dell'Architettura Italiana”. I premi saranno conferiti da una giuria formata da Goncalo Byrne, architetto portoghese, Olena Oliynik vicepresidente dell’Unione Nazionale degli Architetti dell’Ucraina, Franco Tagliabue Volontè dello studio Ifdesign, Francesco Manzoni dello studio A25 Achitetti, Camilla Fabbri, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Forlì Cesena e da Alessandra Ferrari.