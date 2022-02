Festa della tigre, Gualtieri parla cinese:"Auguri alla comunità di Roma"

Roberto Gualtieri fa gli auguri alla comunità cinese di Roma in occasione della Festa della Tigre. Il Sindaco, in mandarino, esprime vicinanza alla popolazione orientale, unita nella lotta al covid.

In un video pubblicato su Twitter dall'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia il sindaco di Roma fa gli auguri in occasione del Capodanno cinese a tutta la comunità che vive nella capitale. Gualtieri ha ricordato lo sforzo compiuto dagli orientali nel dover stare lontani da casa causa covid e ha parlato di "sacrificio comune".

Capodanno cinese, gli auguri del sindaco

Gualtieri ha detto nel video:"In occasione della festa della primavera e del nuovo anno lunare voglio inviare, anche se a distanza, i miei migliori e calorosi auguri a tutta la comunità cinese"

Gualtieri: "In questi due anni abbiamo sofferto insieme"

Roberto Gualtieri ha dichiarato: "In questi due anni abbiamo sofferto insieme per le restrizioni dovute al covid che condizionano la nostra vita e il nostro lavoro. Per voi è stato un sacrificio aggiuntivo non potervi recare in Cina e stare lontani dai vostri amici e parenti".

Anno della tigre

Il Sindaco, prima di fare gli auguri anche in cinese, ha aggiunto:"Quest'anno è l'anno della tigre, segno di coraggio e di determinazione che caratterizzano la vostra comunità e che saranno preziosi per il prossimo anno che speriamo sia quello della ripresa per metterci alle spalle la pandemia e poter vivere normalmente e guardare insieme con ottimismo al futuro. Buon anno della tigre a tutte e tutti voi".