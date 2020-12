Roma

Venerdì, 18 dicembre 2020 - 13:08:00 Festa pazza in Centro storico: alcol a fiumi e musica. In 27 nel pub: chiuso A scoprire il party fuorilegge i vigili urbani: il titolare del locale sanzionato per violazione delle misure sul contenimento dell’emergenza Covid

Festa pazza in Centro storico, alcol a fiumi e musica nonostante i divieti del Governo per il contenimento dell'emergenza Covid: dentro un pub scoperti dai vigili urbani un party fuorilegge, con 27 persone beccate a consumare alcolici come se il virus non esistesse. La festa è stata scoperta giovedì sera intorno alle 23.00, durante i consueti controlli sul rispetto delle normative a contrasto della diffusione del contagio da Covid-19. Le pattuglie del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in un locale in pieno Centro Storico: all’interno sono state trovate 27 persone a consumare bevande, nonostante le serrande fossero abbassate. Il titolare del locale, un cittadino di nazionalità bulgara di 50 anni, è stato sanzionato per violazione delle misure sul contenimento dell’emergenza epidemiologica. Scattato il provvedimento di chiusura dell’attività per 5 giorni.