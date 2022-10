Festival del cinema: la partenza con “Colibrì” è una 4 giorni tutta sold out

La proiezione del film di apertura del Festival “Colibrì”, tre giorni di sold out e l'attesa per il red carpet con tutto il cast: sotto la pioggia battente Roma è pronta per il trionfo del cinema.

Parcheggi pieni sin dal mattino e tanta attesa per la prima serata che dà il via ufficiale al Festival del cinema di Roma con i biglietti che hanno registrato il sold out nelle vendite fino a domenica 16 ottobre, lasciando qualche posto libero solo nelle sale cinema esterne alla Festa e sparse in tutta la città. Tante anche le scolaresche presenti per la proiezione dei film inclusi nella sezione “Alice nella città”.

Il red carpet, l'anteprima di “Colibrì” e il premio alla carriera a James Ivory

Il tappeto rosso attende il cast del film tratto dal romanzo di Sandro Veronesi, che sfilerà con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, che nella pellicola apparirà in una versione inedita, Laura Morante, Nanni Moretti, la regista Francesca Archibugi e Benedetta Porcaroli. Il film rappresenta il clou dell'edizione 2022 del Festival, che nel suo primo giorno vedrà anche la premiazione a James Ivory, al quale verrà consegnato il premio alla carriera durante la cerimonia inaugurale, dopo il minuto di silenzio in ricordo di Masha Amini.