Feyenoord: la Barcaccia transennata. La Polizia ferma orda di 200 romanisti

Mancano poche ore alla partita Roma-Feyenoord, temuta per il rischio di scontri tra le due tifoserie. Visti i precedenti la città è blindata. Le fontane storiche e soprattutto la Barcaccia sono state transennata e alla vigilia del match già si è sfiorato un primo scontro tra tifosi olandesi e 200 romanisti, fermati dalla Polizia.

Gli ultrà giallorossi volevano infatti raggiungere Shamrock Pub, nel rione Monti, dove i tifosi olandesi si erano radunati. Il passaggio è stato bloccato dagli agenti della Polizia in tenuta antisommossa, schierati sotto il Colosseo. Gli agenti hanno impedito agli ultrà di procedere oltre.

Le misure di sicurezza in città

La città è blindata. C'è molta attenzione per le fontane storiche e soprattutto, come detto per la Barcaccia che nel 2015 era già stata presa di mira e danneggiata con un petardo proprio dagli ultrà del Feyenoord. Solo per difendere la fontana sono state dispiegate tre camionette della Polizia e numerosi agenti. Transennate e protette anche altre fontane storiche, come quella di Trevi, e altri monumenti. In totale sono 1500 gli agenti schierati in città. Ben controllati anche i caselli autostradali, specialmente a Roma Sud, perché si teme che alcuni ultrà del Napoli possano arrivare in città per dare man forte agli olandesi, con cui c'è un gemellaggio.