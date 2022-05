Fiamme all’Aurelio, distrutti 8 ettari di terreno. Evacuata una palazzina

I Vigili del fuoco hanno spento nella notte l’incendio scoppiato lunedì pomeriggio in via di Villa Troili a Roma. Durante le operazioni una palazzina in via degli Antamoro è stata evacuata in via precauzionale.

A dare l'allarme sono stati i Carabinieri di Bravetta che si sono accorti di un rogo di sterpaglie a bordo strada proprio in via di Villa Troili, intorno le 14.30. Le fiamme, a causa del vento, si sono propagate nei terreni circostanti arrivando a bruciare una superficie di otto ettari. Per domare il rogo i vigili del fuoco hanno impiegato anche un elicottero. La viabilità su via di Villa Troili è stata bloccata.