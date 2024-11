Fiera di Parma “si beve” il Roma Bar Show. Accordo fatto per la leadership nazionale nel settore liquori e spirits

Fiere di Parma mette a segno un nuovo accordo strategico che farà delle sue due fiere dell’agroalimentare, Tuttofood Milano e Cibus, le piattaforme di riferimento anche per l’arte del bere e miscelare liquori e spirits: con l’entrata nel capitale di Roma Bar Show.

La società fieristica parmense conferma la sua vocazione di polo multi-settore, aperto alle partnership con realtà italiane ed extra-nazionali.

Con l’operazione Roma Bar Show, che dovrà essere approvata dall’assemblea dei soci, Fiere di Parma si propone di entrare come protagonista nel mercato della Spirit Industry, un settore che, a livello globale, ha raggiunto nel 2024 un valore stimato di circa 1.800 miliardi di euro, con previsioni di crescita del 6% fino al 2028, momento in cui potrebbe superare i 2.400 miliardi di euro.

Chi è Fiera di Parma

Fiere di Parma, che si attesta tra i poli fieristici italiani più performanti nel Paese e in Europa (rispetto al periodo pre-covid i ricavi sono aumentati del +11% e l’EBITDA del +17 %), punta a un ulteriore boost di crescita diversificando le sue aree di influenza, e lo fa anche grazie alla sua “gestione virtuosa”, come recentemente sottolineato dalla Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna.

“La sinergia tra Roma, Milano e Parma consentirà di portare nuova linfa vitale ad un settore da cui ci si attende una solida crescita soprattutto off trade e a livello internazionale - afferma Antonio Cellie, Ceo di Fiere di Parma - e di offrire una piattaforma innovativa, globale e versatile al settore, partendo dall’Italia e puntando alla leadership continentale. Obiettivi per cui consideriamo fondamentale l’operazione Roma Bar Show e la collaborazione con l’attuale management a cui confermiamo piena fiducia”.

Andrea Fofi: "Roma è un punto di riferimentoi per gli operatori"

“Roma Bar Show è ormai un punto di riferimento per gli operatori professionali e per il marketplace privilegiato per fare business di qualità - dichiara Andrea Fofi, Ceo di Roma Bar Show - l’ingresso di Fiere di Parma è stato il frutto di una lunga trattativa fortemente voluta nell’ottica di affermare, nel prossimo futuro, la manifestazione quale primo appuntamento a livello mondiale. Grazie al supporto di tutti i soci e founder siamo cresciuti progressivamente ogni edizione, la presenza di un player come Fiere di Parma siamo certi ci consentirà di posizionare il progetto e la città di Roma quali unici protagonisti del settore da qui ai prossimi anni. Questa è la dimostrazione che la promozione, la valorizzazione e la diffusione della cultura del bere attraverso un approccio basato sull’interazione tra business può essere vincente”.

Roma Bar Show quanto vale

Evento rivolto all’industria internazionale di settore - focalizzato su spiriti, liquori, cocktail, soft drink, complementi e attrezzature da bar -, in brevissimo tempo è diventata una delle principali manifestazioni di settore anche in Europa. Grazie alla straordinaria location di Roma e a un team competente e affiatato, che ha saputo coinvolgere tutti i marchi leader e la community dei Bartender, l’edizione del 2024 ha registrato circa 15mila visitatori e ospitato più di 200 aziende e oltre 50 special guest internazionali. Nel 2025 l’appuntamento nella Capitale è a fine maggio, un format unico che promuove la valorizzazione e la diffusione della cultura del bere attraverso un approccio tra business, formazione ed entertainment, che comprende anche eventi fuori-salone diffusi nella città, differenziandosi dalle altre fiere del Nord Europa e aumentando l'appeal.