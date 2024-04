Figli di Maria, il libro scomodo su segreti e retroscena di Maria De Filippi

Un libro scomodo, che farà sicuramente clamore e rumore. Un libro che nessun editore ha voluto pubblicare e che dal 10 Aprile 2024 è disponibile online: Figli di Maria, l’opera di Vanessa Collini Sermoneta. Una raccolta dietro le quinte dei programmi più amati della TV.

Segreti, gossi, liti, retroscena visti da chi era operativo nella realizzazione dei programmi della De Filippi

Il libro

“Maria De Filippi debutta in televisione nel 1992, nella conduzione di “Amici”. Un anno dopo, entrerò anch’io a far parte di quella famiglia e vi resterò fino al novembre del 2020, per quasi 28 anni!” Sono gli anni in cui sono nati i programmi televisivi più longevi e più amati dal pubblico. Li ha concepiti, generati e fatti diventare grandi. Sono i suoi programmi TV, i suoi figli. Figli di Maria sono anche le persone che hanno avuto il privilegio di lavorare con Lei: cantanti, attori, ballerini, autori, opinionisti ma anche persone comuni che hanno avuto il privilegio di incontrarLa lungo il loro cammino e che Lei – Mecenate dei nostri giorni – ha voluto con sé, valorizzato e fatto crescere.

L’autrice

Tra questi c’è anche l’autrice che, poco più che maggiorenne, faceva parte del pubblico “parlante” di “Amici”. A quasi 30 anni di distanza, Vanessa ha deciso di raccogliere curiosità e aneddoti che non vedrete mai in TV. I provini di Tina Cipollari, Costantino Vitagliano e Claudia Montanarini, I tronisti allontanati da “Uomini e Donne”, la giornata di lavoro quando il tuo capo è Maria De Filippi, i suoi collaboratori, autori e amici più stretti, i rapporti con le altre conduttrici, i gossip e i dietro le quinte di una delle società di produzione più prolifica d’Italia, la Fascino di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.

Una vita in Tv

Vanessa Collini, classe 1973, autrice e giornalista pubblicista. Ha fatto parte dello “staff ristretto” di Maria De Filippi, collaborando alla realizzazione di Uomini e Donne, C’è Posta per Te, Amici, Temptation Island, Selfie, le Cose Cambiano, Volere e Volare, il Ballo delle Debuttanti, Uno Due Tre Stalla e curando le edizioni di “Uomini e Donne Magazine”. Attualmente è autrice e collabora con società di produzione televisive e cinematografiche nella realizzazione di contenuti audiovisivi.