Finale di Coppa Italia, Roma nel caos: pioggia di risarcimenti sul Comune

La Finale di Coppia Italia che si è tenuta il 24 maggio all'Olimpico e ha visto la vittoria dell'Inter per 2 a 1 sulla Fiorentina, ha anche causato il caos alla viabilità di Roma Nord. E ora sul Comune rischia di arrivare una pioggia di richieste di risarcimenti.

Il Codacons, infatti, si prepara a una battaglia legale per ottenere un risarcimento dal Campidoglio per il caos traffico durante la partita all'Olimpico. “Ieri tutta la zona nord della Capitale è rimasta paralizzata a causa della totale disorganizzazione da parte del Comune di Roma - spiega l'associazione - che ha dimostrato gravi carenze sul fronte della gestione del traffico in occasione della partita. Migliaia di cittadini sono rimasti ore e ore bloccati in auto a causa di code interminabili, subendo disagi e ritardi intollerabili. Anche bus, tram, taxi, ambulanze, e mezzi pubblici sono stati coinvolti nel disservizio, con evidenti danni per la collettività”.

Le azioni legali del Codacons

"Su quanto accaduto vogliamo vederci chiaro" dice l'associazione. E infatti il Codacons presenterà un esposto in Procura per verificare se siano stati commessi dei reati. Inoltre l'associazione presenterà anche un'istanza di accesso agli atti del Comune e della Polizia Locale per verificare se Campidoglio e Vigili Urbani abbiano preso tutti i provvedimenti necessari per evitare il caos in città e per sapere quanti agenti della Polizia Locale erano stati collocati all'Olimpico e nelle aree limitrofe.

Infine Carlo Rienzi, presidente di Codacons, presenterà al giudice di pace una richiesta di risarcimento per “danni da traffico” al Comune e alla Polizia Municipale. Rienzi, riferisce Codacons, a causa della circolazione in tilt non ha potuto attendere a importanti impegni lavorativi, essendo rimasto bloccato per ore sul Ponte Matteotti. Il danno morale e materiale è stato quantificato in 5000 euro. "Una causa pilota - spiega il Codacons - se avrà esito positivo, aprirà la strada ad analoghe richieste risarcitorie da parte di tutti i cittadini romani".